Hospitales COVID de la CDMX registran intensa actividad durante la noche

Durante la noche y madrugada, las familias que buscan lugares en los hospitales para internar a pacientes que se agravaron y no pueden esperar, viven situaciones trágicas.

Te recomendamos: Mínima disponibilidad en hospitales para pacientes COVID en la CDMX

A estas horas la falta de camas y respiradores en los hospitales complica, cada vez más, la atención para personas con COVID 19, en la Ciudad de México.

“Llegamos, la ingresamos y después ya hablando con las personas de trabajo social, no con los médicos, nos dijeron que no tienen camas y que no tienen respiradores, que teníamos que esperar quizá hasta una semana y que dependía si había un deceso o alguna alta para que ella pudiera pasar a recibir la atención que requiriera, o sea a qué le pusieran un respirador”, informó Martha Elena Ramírez, Familiar de paciente fallecida.