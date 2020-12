Hospitales de CDMX, sin capacidad para atender COVID-19 y otras emergencias

En los hospitales, la atención al límite a pacientes COVID también ya está afectando la que se proporciona a personas que llegan con otras urgencias y padecimientos.

Te recomendamos: Médicos, grupos vulnerables mayores de 60 años y Fuerzas Armadas, primeros en recibir vacuna contra COVID: Alcocer

“Estoy en urgencias aquí en el Hospital 20 de Noviembre para ver si atienden a mi madre, me dicen que no me la pueden recibir”, dijo Jorge Hernández. hijo de paciente.