Hospital acepta el trueque por medicinas en Chiapas

Frutas, maíz y café son la moneda habitual para comprar medicinas en el Hospital de San Carlos en Altamirano, municipio de Chiapas, donde la vieja tradición del trueque garantiza a los enfermos el acceso al tratamiento médico.

Te recomendamos: México recibe el Metotrexato que se importó de Francia

Osvaldo Hernández Aguilar, un paciente diabético que debe caminar más de 6 horas para llegar al San Carlos, cuenta a Efe que desde hace dos años no ha podido trabajar sus tierras por su enfermedad y que su único apoyo económico se lo proporciona uno de sus hijos, pero aun así no es suficiente.

Aquí son muy buenos; como nosotros no traemos dinero, no podemos pagar todo lo que necesitamos. Aquí me dan tiempo para pagar poco a poco, así venimos, yo todavía debo aquí porque no puedo pagarlo todavía; estoy viajando, pero estoy pensando pagar poco a poco, aquí si por eso hasta acá venimos”, relata.