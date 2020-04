Hospital del IMSS en Veracruz tiene déficit de personal por contagios de coronavirus

El Hospital 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Veracruz, presenta un déficit de personal luego de que al menos una docena de trabajadores se han contagiado con coronavirus.

Estuve expuesta con pacientes, estuve en contacto con compañeros que salieron positivo. Me dijeron que no, que el médico familiar, mi jefa u urgencias tienen que mandar la orden, para que me hagan la prueba. Tengo mucho dolor de cabeza, me duelen mucho los ojos y tengo esa tos que no tenía. Así con fiebre y todo me voy a ir a trabajar”, narró una enfermera del hospital.

Los compañeros batallan mucho para que les realicen las pruebas, siendo que van con sintomatología. Imagínese a la población derechohabiente”, insistió la enfermera.