Obispo dedica homilía de Nochebuena a los fallecidos y hospitalizados en México

Durante la homilía de Nochebuena, el obispo auxiliar de la Arquidiócesis Primada de México, Héctor Mario Pérez, dedicó un mensaje a quienes perdieron a un familiar este año o está hospitalizado.

“Hemos pasado un año difícil, hemos pasado un año complejo, tal vez en muchas mesas de nuestra familia falte alguien que quisiéramos que estuviera porque en este año ha fallecido o porque no puede acercarse a nosotros porque está enfermo en algún hospital, y por eso el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo trae esperanza porque nos dice, no están solos, la luz de Cristo ha venido a brillar a las tinieblas, la palabra del padre se ha encarnado para decirnos, no están solos, yo camino con ustedes en las penurias y en los momentos gozosos”, dijo Héctor Mario Pérez, obispo auxiliar de la Arquidiócesis Primada de México: