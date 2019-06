Noche violenta deja tres muertos por arma de fuego en la CDMX

Por lo menos tres personas murieron la noche del jueves y esta madrugada en diferentes puntos de la Ciudad de México (CDMX) .

Sobre el Eje 3 Oriente, a unos pasos de la estación del Metro Escuadrón 201, un hombre fue herido de bala mientras circulaba en una camioneta.

De acuerdo con algunos testigos, una motocicleta con dos sujetos abordo se le emparejó y le dispararon en varias ocasiones.

La camioneta terminó impactada aún costado de la vialidad con un bloque de concreto, también terminó con las luces y motor encendido.

El conductor herido fue trasladado en una ambulancia al Hospital de Balbuena.

Más tarde se reportó su muerte.

Poco antes de la medianoche se registró una balacera dentro de un bar ubicado en calles de la colonia Ignacio Zaragoza, en la alcaldía Venustiano Carranza.

A la llegada de los servicios de emergencia encontraron a un hombre sin vida dentro del establecimiento y dos heridos mismos que fueron hospitalizados…

En la calle de Mapimi de la colonia Valle Gómez, en la alcaldía de Cuauhtémoc, otro hombre murió por impactos de arma de fuego.

El hombre se encontraba dentro de un automóvil negro y ahí mismo fue reconocido por sus familiares.

Por ninguno de estos tres asesinatos hay reporte de personas detenidas.

Las autoridades de la Ciudad de México aceptaron que durante mayo hubo un repunte en los homicidios dolosos y señalaron que se debió al reacomodo y combate a los grupos delictivos.

Según las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante mayo se registraron 157 homicidios dolosos, para un promedio diario de cinco crímenes, el más alto del año.

El secretario dijo que espera que para diciembre los ciudadanos noten los resultados en materia de seguridad.

Entendemos que la paciencia de la ciudadanía, que la urgencia que tiene es limitada […] Siempre hay que poner plazos, si no, no podemos medir si estamos avanzado […] Cuando llegué al cargo que fue en diciembre pasado me había puesto como plaza un año para dar resultados tangibles en el tema de seguridad”, dijo Orta.