Asesinan a tres personas en diferentes hechos en la CDMX

Casi de manera simultánea, tres personas murieron de forma violenta en el poniente de la Ciudad de México (CDMX) .

La primera emergencia ocurrió sobre la calle de Cañada Real, en la alcaldía de Álvaro Obregón.

Aquí una mujer murió, en la vía pública, luego de ser herida por arma blanca.

De acuerdo a algunas versiones, discutió con su pareja y fue este quien la agredió y escapó.

Por la lluvia, el cuerpo sin vida fue cubierto con hules y sábanas blancas, hasta la llegada de los peritos.

La mujer fue identificada por algunos familiares en el lugar, dijeron tenía 22 años.

En la esquina de Revolución y Héroes de Padierna ocurrió una balacera, aquí dos hombres que salían de un gimnasio fueron agredidos a tiros antes de ingresar a su camioneta blanca, uno murió en el lugar el otro fue llevado a la Cruz Roja.

Más tarde se informó que el hombre hospitalizado también murió.

En estas calles de la colonia Tacubaya se encontraron por lo menos cinco pruebas balísticas.

Según las primeras investigaciones dos hombres a bordo de una motocicleta realizaron el ataque directo, a corta distancia y escaparon.

Las autoridades de la Ciudad de México (CDMX) aceptaron que durante mayo hubo un repunte en los homicidios dolosos y señalaron que se debió al reacomodo y combate a los grupos delictivos.

Según las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante mayo se registraron 157 homicidios dolosos, para un promedio diario de cinco crímenes, el más alto del año.

El secretario dijo que espera que para diciembre los ciudadanos noten los resultados en materia de seguridad.

Entendemos que la paciencia de la ciudadanía, que la urgencia que tiene es limitada […] Siempre hay que poner plazos, si no, no podemos medir si estamos avanzado […] Cuando llegué al cargo que fue en diciembre pasado me había puesto como plaza un año para dar resultados tangibles en el tema de seguridad”, dijo Orta.