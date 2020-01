Asesinan a conductor en la colonia Tránsito, alcaldía Cuauhtémoc

Un conductor murió luego de recibir al menos un disparo de arma de fuego, en calles de la colonia Tránsito, en la alcaldía Cuauhtémoc, de la zona centro de la Ciudad de México.

Ocurrió la noche del jueves en la calle Agustín Delgado, ahí quedó el automóvil con las luces y el motor encendido.

Las autoridades investigan si la agresión fue en ese lugar o calles atrás.

El cuerpo del hombre no fue identificado.

Despojan de su automóvil a un hombre en Xochimilco

En el sur de la ciudad otro hombre fue amagado con un arma de fuego y despojado de su automóvil al llegar a su casa.

La víctima de robo relató: “Estaba yo abriendo la puerta de mi casa cuando llegaron dos personas con pistola, pero me amenazó y me dijo que le diera las llaves del coche. Trate de defenderme, pero me dio un cachazo y me abrió la cabeza”.

Fue en la calle Plan de San Luis, en la colonia San Lorenzo la Cebada, Xochimilco.

Cuando los delincuentes golpearon y sometieron al hombre un grupo de vecinos que pasaba por el lugar trataron de brindarle ayuda, pero los ladrones soltaron al menos un disparo de arma de fuego.

La víctima de robo contó: “Cuando yo estoy en eso, tirado, nada más me alcanzo a dar cuenta no sé si les tiró el balazo a las otras personas, no sé”.

Los delincuentes escaparon con el vehículo y la víctima reportó el robo a las autoridades.

Con información de Guillermo Segura.

RAMG