Homicidio doloso se logró contener en 2019: Alfonso Durazo

Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, aseguró este martes que en el año 2019 se logró contener el delito de homicidio doloso en México.

“Pero no obstante que en algún momento vuelve a retomar su tendencia al alza, si podemos decir que hemos logrado contener, contener, la tendencia de crecimiento de los homicidios dolosos, si proyectamos la tendencia de crecimiento en 2006 a la fecha veremos que está línea recta, está pendiente es mayor en los años anteriores a la pendiente de crecimiento del año 2019”, dijo Alfonso Durazo.

Al término de una conferencia, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezó la Primera Reunión Nacional de Secretarios Técnicos de las coordinaciones estatales para la construcción de paz y seguridad, les aseguró que la actual administración logrará pacificar al país.

“Vamos a lograr pacificar a nuestro país y lo vamos hacer sobre bases democráticas, sin usar la fuerza para reprimir, sin utilizar la inteligencia del estado para perseguir adversarios, para andar esculcando en secretos de alcoba, en los que se distrajeron cualquier cantidad enorme cantidad de recursos públicos que no tenían absolutamente nada que ver con la seguridad de las y los mexicanos”, aseguró Durazo.

Alfonso Durazo aclaró que durante este año se han logrado diversos resultados en materia de seguridad, a pesar de los homicidios dolosos registrados.

“Alguien se pregunta o se ha preguntado y ¿dónde están los resultados?, que no haya bajado todavía el número de homicidios dolosos no significa que no haya trabajo en materia de seguridad, hay muchos líderes de organizaciones detenidos”, agregó.