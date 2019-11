Asesinan a un hombre en la alcaldía Álvaro Obregón, CDMX

Un hombre murió luego de recibir varios disparos de arma de fuego en la alcaldía de Álvaro Obregón, de la Ciudad de México.

El cuerpo del hombre sin vida quedó tendido sobre la banqueta en la calle de Benito Juárez, de la colonia Barrio Norte.

Ahí mismo fue identificado por sus familiares.

De acuerdo con algunos testigos, al hombre le dispararon de manera directa en varias ocasiones.

No hubo reporte de detenidos por este homicidio.

Las autoridades de la Ciudad de México (CDMX) aceptaron que durante mayo hubo un repunte en los homicidios dolosos y señalaron que se debió al reacomodo y combate a los grupos delictivos.

Según las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante mayo se registraron 157 homicidios dolosos, para un promedio diario de cinco crímenes, el más alto del año.

El secretario dijo que espera que para diciembre los ciudadanos noten los resultados en materia de seguridad.

Entendemos que la paciencia de la ciudadanía, que la urgencia que tiene es limitada […] Siempre hay que poner plazos, si no, no podemos medir si estamos avanzado […] Cuando llegué al cargo que fue en diciembre pasado me había puesto como plaza un año para dar resultados tangibles en el tema de seguridad”, dijo Orta.