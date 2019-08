Monterrey recuerda a Celso Piña como “El Rebelde del Acordeón”

Como único fue recordado “El Rebelde del Acordeón”, Celso Piña.

Amigos y compañeros de festivales, conciertos y convivencias lamentaron su perdida, pues, aunado a la música que representaba se pierde aquella persona que se convirtió en un referente, en un personaje que aportó a la cultura una gran riqueza.

Lorenzo Encinas, antropólogo, comentó: “Es una pérdida irreparable para la cultura popular, no solamente de Nuevo León sino del noreste de México porque él representaba mucho para todo un mundo de vida, porque él era toda una identidad. Celso Piña se va y es el último icono; Piporro y él eran los últimos iconos de la cultura popular norestense”.

Sin duda una situación que será memorable para Lorenzo, fiel amigo de Celso.

Será cuando lo invitaron al Museo Marco cuando puso a bailar a los asistentes, entre ellos a Gabriel García Márquez.

Para Lorenzo, Celso siempre estará presente al escuchar su música, la cual se reproduce fuera de México, en otros países, sin distinción de extracto social ni nivel económico.

Este hombre tuvo la fortuna de compartir grandes momentos con el precursor de la música Vallenata en Monterrey, mismos que quedaron plasmados en la publicación “Celso Piña, el Rebelde del Acordeón”, la cual acordaron con cierto sentimiento, pues quienes habrían intentado escribir un libro respecto a la vida del cantante habrían fallecido.

Y el comentario entre sorna y comentario así fue:’Vas a hacer mi libro, pero no te vayas a morir y en ese inter perdí mi pie, a raíz de una infección en uno de mis pies. El destino es muy caprichoso, pero te lo comento mejor, me hubiera gustado no escribirlo, sí me hubieran dicho que él iba a estar vivo para poder ver más cosas que estaba haciendo”, dijo el antropólogo.