Hombres armados asesinan a cuatro personas en Salvatierra, Guanajuato

Dos hombres, una mujer embarazada y un menor de edad fueron asesinados tras el ataque de un grupo armado en un domicilio de Salvatierra, Guanajuato.

En el ataque, otras tres personas resultaron lesionadas.

Las cuatro víctimas pertenecían a la misma familia.

Según las primeras investigaciones, un grupo de hombres armados a bordo de dos vehículos llegó a la casa ubicada en la calle Silao, de la colonia Guanajuato. Los hombres armados entraron y dispararon contra las personas que se encontraban en el interior.

En el lugar se localizaron más de 45 casquillos de diversos calibres, como 9 milímetros y AK-47.

Los cuerpos de las personas fallecidas fueron llevados al Servicio Médico Forense en Celaya.

Las tres personas lesionadas fueron ingresadas a diferentes hospitales de la región.

Elementos de Seguridad implementaron un operativo para tratar de ubicar a los agresores.

Hasta el momento no hay detenidos.

El 1 de junio de 2018, seis elementos de la Policía de Tránsito de Salamanca, Guanajuato, fueron emboscados por un grupo armado.

los elementos realizaban un operativo de revisión vehicular en la avenida Del Sol, de la colonia La Gloria, cuando fueron atacados por un grupo de hombres armados que viajaba en una camioneta color blanco.

Los agentes no estaban armados y no pudieron responder la agresión, ni defenderse.

En el lugar, peritos de la Procuraduría del estado recabaron más de 50 casquillos de armas largas y se determinó que, cuando menos, tres personas dispararon contra los elementos.

Ellos son elementos viales que es para prestar el servicio de vialidad en este caso de atender el tránsito y no se seguridad pública. Esta prestación del servicio no lo ameritaba, este esa es la razón por la cual no tenía chalecos antibalas”, añadió Guillermo Maldonado, secretario del Ayuntamiento de Salamanca.