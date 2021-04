Hombres armados prenden fuego a varios locales en mercados de Acapulco

La madrugada de este jueves, hombres armados prendieron fuego a por lo menos 17 locales y puestos en distintos mercados del puerto de Acapulco, Guerrero.

El Centro Estatal de Alertamiento, informó que al filo de la medianoche en el Mercado Central se reportó el incendio de un local fijo y cuatro semifijos.

Minutos después se reportó que una Estética ardía en llamas en el Mercado de Artesanías, en el centro del puerto.

Posteriormente, cerca de las tres de la madrugada, llegó el reporte de que en el Mercado Santa Lucía de Caleta, 11 locales estaban quemándose.

Los bomberos de la estación central de avenida Farallón y de la subestación del Mercado Central, fueron quienes durante la madrugada se encargaron de combatir los incendios con lo que evitaron que el fuego se extendiera y ocasionara más daños.

Protección Civil del puerto informó que se harán las inspecciones correspondientes para dictaminar el origen de las conflagraciones, aunque todo parece indicar que fueron intencionales.

“Fueron simultáneos, me imagino que ¿todo indica que fueron intencionales? -pues indican los indicios que si, sin embargo nosotros como institución no podemos determinar todavía esté, ese origen del incendio o esos orígenes porque no hay un dictamen ¿no? entonces hasta que se lleve a cabo un dictamen mediante las instancias correspondientes pues podrá salir a la luz de que si fueron o no provocados”, dijo Guillermo Villanueva, director de Bomberos de Acapulco.