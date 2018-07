Hombre vence a la Hepatitis C con tratamiento brindado por el IMSS

El señor Juan Calderón del Valle, de 70 años de edad, pasó los últimos siete años luchando contra la Hepatitis C, una enfermedad que deteriora el hígado de manera progresiva. Los dos únicos tratamientos que existían en México no eran adecuados para él.

Estuve aquí internado 20 días, me hicieron muchas transfusiones hasta que me estabilizaron”, relató don Juan.

En 2017, los efectos secundarios le afectaban tanto que consideró detener el tratamiento. Los médicos decidieron probar un medicamento con 97 por ciento de efectividad, pero con un costo de hasta 140 mil dólares.

Cada pastilla costaba alrededor de mil dólares, era una diaria, desafortunadamente yo no estaba en esa posibilidad”, aseguró.

En enero pasado, el Instituto Mexicano del Seguro Social entregó a Juan este medicamento, sin costo.

El paciente tuvo que someterse a un tratamiento que duró seis meses, pero el pasado 4 de julio, los médicos le confirmaron que logró vencer a la Hepatitis C.

Estoy totalmente feliz, contento de haber ya confirmado que ya no la padezco, no tuve efectos secundarios, ya no hay virus”, comentó.