Hombre se desmaya tras oler flores que le mostraron en la CDMX; le robaron sus pertenencias

El sábado pasado, Jorge Carlos Andreu, desapareció y su familia lo localizó cerca de 60 horas después, en un albergue para personas vulnerables en CDMX.

Al encontrarlo, el señor Andreu declaró que se encontraba en calles del Centro Histórico realizando compras, cuando unas personas se le acercaron para venderle flores.

A pesar de que les dijo que no, una de estas personas le insistió, le acercó un ramo para que lo oliera, e instantes después perdió el conocimiento.

Cuando despertó ya no llevaba sus pertenencias

“Se me acercaron unas personas a ofrecerme flores. Yo les dije que no me interesaban; sin embargo, una de ellas me insistió y me las acercó demasdiado. De repente perdí el conocimiento, caí abruptamente, me golpee, y ya no supe nada hasta el lunes siguiente, en donde despierto en un albergue. Me rescata mi hijo, y me localizó”, relató Jorge Carlos Andreu, denunciante de robo.

Explicó que le quitaron su credencial de elector, celular y monedas que llevaba.

“Pero ya no supe si alguien me auxilió o cómo me llevaron al albergue. no recibí ayuda, creo. me quitaron mi credencial, mi celular y monedas que llevaba. no llevaba mucho efectivo, llevaba 200 pesos”, detalló.

Con información de FOROtv

HVI