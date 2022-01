Hombre que recibió trasplante de corazón de cerdo genéticamente modificado se recupera favorablemente

El hombre que recibió el primer trasplante de corazón de un cerdo genéticamente modificado a un humano avanza en su recuperación mejor de lo que los médicos esperaban.

Te recomendamos: Cirujanos trasplantan a hombre corazón de cerdo modificado genéticamente

“Diría que ha superado con creces nuestras expectativas, ya no necesita ningún tipo de asistencia de un respirador, puede hablar con nosotros, ha disfrutado de la presencia de su familia, me dio un gran agradecimiento hoy, y eso me hizo caer en cuenta que yo debía agradecerle a él por todo lo que ha hecho en términos de su disposición a participar y cuánto ha luchado para mejorar y cooperar con el plan”, dijo Bartley Griffith, cirujano Universidad de Maryland.