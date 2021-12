Hombre reaparece en Querétaro luego de 33 años desaparecido

Un hombre que desapareció hace más de 30 años en Durango reapareció en Querétaro, fue rehabilitado de una adicción y ya se reencontró con su familia.

Así se dio el reencuentro entre Hilda Juárez y su padre, el profesor José Manuel Juárez Alamillo. El hombre tiene 80 años de edad, su familia recuerda que antes de perderle la pista, él era director de una escuela primaria en Durango.

“Mi papá hace 33 años simplemente optó por dejar su escuela y se fue, su familia y desde entonces no sabíamos de ellos hasta ahora en octubre empezamos a saber de él”, dijo Hilda.

Hilda, su hija, cuenta que lo buscó por varios años sin tener éxito hasta que en redes sociales vio publicada una fotografía de un hombre en situación de calle en el Estado de México y que rastrearlo no fue sencillo.

“Por medio de unos del Face de Izcalli, ahí salió una fotografía con el nombre de mi papá porque no nos reconocíamos, la realidad. Sale en la fotografía que está buscando a sus familiares, entonces empezamos mi hija y yo a buscarlo en los DIF de Izcalli, marcamos teléfonos y como al tercer día nos dieron la noticia de que mi papá desde el día 6 de diciembre del 2020 no se presenta en ningún refugio albergue entonces ya ahí pues nos quedamos tristes porque no creí que lo fuéramos a encontrar”, narró su hija.