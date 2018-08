Hombre ofrece 500 dólares por matar a agentes del ICE, la Fiscalía de Massachusetts informó que Brandon Ziobrowski fue arrestado por amenazar a oficiales migratorios en redes sociales.

Las autoridades dijeron que esperan que el arresto de Brandon Ziobrowski, de 33 años, envíe el mensaje de que no se tolerará lo que describieron como un aumento en las amenazas contra agentes y otros oficiales de inmigración en un contexto de acalorado debate político.

“Los agentes y oficiales encargados de las leyes federales están haciendo su trabajo, así de simple”, dijo el fiscal federal Andrew Lelling a la prensa. “Quienes estén en desacuerdo con su misión por supuesto que están en libertad de manifestarse. Pero hay una diferencia entre un debate público y hacer que otros teman por sus vidas”, apuntó.

Ziobrowski, de Cambridge, está acusado de utilizar vías interestatales y extranjeras para transmitir una amenaza a fin de causar daño a otra persona. Fue arrestado en Nueva York, donde visitaba a un amigo. Se prevé que Ziobrowski comparezca el jueves ahí, antes de que lo regresen a Massachusetts.

JUST IN – 7News has obtained surveillance footage of the moment Brandon Ziobrowski was taken into federal custody in Astoria this morning. Federal officials say Ziobrowski offered to pay people to kill ICE agents. pic.twitter.com/LUcS89pfBu

— Mike Fahey (@michaelefahey) 9 de agosto de 2018