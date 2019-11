Hombre muere baleado en Iztapalapa, CDMX

Un hombre murió por disparos de arma de fuego, anoche, en la colonia Santa Cruz Meyehualco, en Iztapalapa, Ciudad de México.

El cuerpo del hombre sin vida quedó tendido sobre la calle 35, en Iztapalapa, mismo lugar en donde fue identificado por sus familiares.

De acuerdo con los primeros testimonios el ataque fue directo.

El agresor escapó.

El Congreso de la capital aprobó, por unanimidad, modificaciones a cuatro artículos del Código Penal local, los delitos que recibirán mayor castigo son: lesiones, como atacar a una mujer con ácido; robo, privación ilegal de la libertad y ataques sexuales en transporte público y privado, por ejemplo, en los taxis de aplicación.

Se castigará con penas de entre cuatro y siete años de cárcel a quien prive a alguien de la libertad para cometer un delito sexual y la sanción aumentará en una mitad si se comete en un vehículo de transporte público o en uno solicitado vía aplicación.

Ya cuando entramos a lo obscuro me dijo ‘ya valiste madre, avienta el teléfono, baja el vidrio’, me dijo ‘avienta el teléfono, no hagas pendejadas’, a la hora que me agarra yo me agarré del volante y lo jalé, me colgué y chocamos con algo, logré abrir la puerta, sacó un pie, me regresa del cabello y cuando se echa de regreso forcejeamos, me aviento y rodé”, relató Brenda de la Mora, víctima de presunta agresión.