Hombre gana lotería en camino a su último tratamiento de quimioterapia en EU

Un hombre en Carolina del Norte, Estados Unidos, se enteró que se ganó 200.000 dólares como premio de una lotería cuando iba rumbo a su última dosis de quimioterapia contra el cáncer de colon que padece.

Ronnie Foster de Pink Hill, Carolina del Norte, compró el boleto de lotería justo antes de ir al centro médico, reportó el canal WTVD-TV.

Ronnie Foster dijo que primero compró un boleto de US$ 1 y ganó unos míseros US$ 5. En el último momento, decidió cambiar los US$ 5 por dos boletos más.

Cuando rascó el primero, no ganó nada. Pero luego rascó el segundo boleto.

“Vi todos esos ceros y me congelé”, dijo Foster a la lotería. “No lo creí hasta que se lo entregué al empleado del mostrador para que lo escaneara. Cuando mostró: ‘Ve a la sede de la lotería’, comencé a temblar. No podía creerlo”.

Foster, un trabajador retirado del Departamento de Transporte, está luchando contra el cáncer de colon y está llegando al final de su tratamiento. La victoria de la lotería hizo que un buen día fuera aún mejor.

“Ya estaba feliz porque era mi última ronda de quimioterapia”, dijo Foster. “Ganar esto lo convirtió en mi día de suerte”.

Foster dijo que cobró el premio —140.000 dólares después de impuestos— al ir a las oficinas de la lotería el viernes en Raleigh.

Si bien Foster dijo que tenía seguro médico, una parte de la lotería se destinará a pagar algunos de los costos de tratamiento que no estaban cubiertos por su póliza. El resto se guardará “para el futuro”.

Hombre con cáncer terminal gana lotería y hará el viaje de su vida

El pasado 2 de abril, un hombre que lucha contra el cáncer de etapa cuatro, la penúltima antes de la etapa terminal, resultó ser muy afortunado y logrará realizar lo que describió como ‘el viaje de su vida’.

Richard Beare fue el ganador del primer premio de la lotería en Carolina del Norte, el cual consta de un cheque de 250 mil dólares. El norteamericano asistió a reclamar su premio ante su propia sorpresa, la de sus familiares y la de su esposa, quien ‘no lo podía creer’.

Actualmente, Beare es un paciente de cáncer de hígado en etapa IV. Su condición fue diagnosticada recientemente, por lo que tuvo que retirarse de su trabajo de mecánico automotriz. Hace poco me diagnosticaron con cáncer de hígado en etapa IV”, dijo Beare. “Quiero viajar mientras todavía siento que soy yo. Mi esposa siempre quiso ir a Italia, ya que sus ancestros son de allá. La podré llevar”. La buena fortuna del norcarolino llegó hace dos semanas, cuando se detuvo en una tienda Quik Trip en North Tryon Street, en Charlotte, para comprar cuatro boletos del concurso. Rara vez juego a la lotería”, dijo Beare a la lotería de Carolina del Norte. “Solo me detuve porque mi esposa me exhortó a comprar un boleto, pues se enteró de que el premio era muy alto”. El exmecánico decidió comprar cuatro boletos scratch-off cuando estaba en la tienda de autoservicio de una gasolinera en Charlotte. El cuarto boleto que compré era el ganador”, dijo Beare. “Cuando ví que tenía números que coincidían, le pregunté a mi esposa qué significaba. Me respondió que había ganado un premio, y le dije que al parecer había ganado 250 mil dólares”. Después de haber acudido a reclamar su premio en la capital del estado, Raleigh, Beare se quedará con un total de 176 mil 876 dólares tras impuestos estatales y federales. Esto se siente bien”, dijo el estadoundiense cuando obtuvo su cheque. “Es un alivio”.

Con información de AP y CNN

AAS