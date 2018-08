Hombre que destruyó estrella de Trump en Hollywood dice que ‘fue un acto ‘justo’

Destruir la estrella de Donald Trump en el Paseo de la Fama de Hollywood “fue un acto justo”, así justificó sus acciones Austin Mikel Clay, y se declaró no culpable de un cargo por vandalismo en una corte de Los Ángeles.

“Personalmente no creo que se me deba imputar ningún cargo porque lo que hice, creo, fue un acto legítimo y justo y creo que sus repercusiones fueron solo positivas”, dijo Clay, de 24 años, a la cadena ABC7 tras su presentación en el tribunal.

“What I did, I believe, was a rightful and just act”: Vandalism suspect pleads not guilty to destroying Trump’s Walk of Fame star https://t.co/FrMzBWa92M pic.twitter.com/XVQ3vuaEuU

