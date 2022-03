Hombre decide entregarse porque no podía con la culpa tras riña en el Estadio Corregidora; se despide de sus hijas

Otro de los implicados en los hechos de violencia ocurridos en el Estadio “La Corregidora” de Querétaro, decidió entregarse a las autoridades.

Habló con su exesposa, y le dijo que no podía con la culpa, por lo que se despidió de sus hijas y se entregó por voluntad propia.

“Hasta ayer a las 12 de la tarde agarró y me dijo que se iba a ir a entregar y pues yo me quedé, así como que en shock. ayer a las 12 se fue no quiso comer, o sea estaba muy triste, muy angustiado más que nada, más porque le estaban marcando todos y le estaban diciendo: oye sales en la televisión, sales en todas las fotos del Face, te va a ir bien mal”, relató exesposa de agresor del Estadio La Corregidora de Querétaro.