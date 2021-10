Hombre busca en moto al ‘Ninja de Iztapalapa’, el presunto feminicida de su hija

En Nezahualcóyotl, Estado de México, el padre de una joven recorre las calles en busca del presunto feminicida de su hija, por quien la Fiscalía ofrece una recompensa.

Cada martes y jueves al mediodía desde hace más de un año, Gerardo Ríos visita la tumba de Elideth, su hija, presuntamente asesinada por su pareja en Nezahualcóyotl, Estado de México, en junio de 2020.

La última vez que el señor Gerardo habló con su hija fue el Día del Padre, sin embargo, a la mañana siguiente una llamada lo alertó: Su hija estaba muerta.

Elideth, de 31 años, y su pareja vivían en la colonia Metropolitana 1ra Sección, en el municipio de Nezahualcóyotl, junto con un menor de 10 años, hijo de ambos.

Desde la muerte de Elideth, su papá se ha dedicado cada día y cada noche a buscar al presunto feminicida y ha compartido la información con autoridades. Asegura le ha seguido el rastro, arriesgando todo.

“Yo ya había localizado la casa, porque me fui a vender manzanas o sea me disfracé todo para irme a vender manzanas, buscando la casa porque está en una parte muy conflictiva”, reconoció el papá de Elideth.

La pareja de Elideth y principal sospechoso del feminicidio es Omar ’S’ o Erick ‘H’, por quien la Fiscalía del Estado de México ofrece una recompensa de 300 mil pesos.

Habría estado preso en la Ciudad de México por su presunta relación en la muerte de dos personas y es conocido como ‘El Ráfaga’ o ‘El Ninja de Iztapalapa’.

’El Ninja de Iztapalapa’ tiene 31 años, utiliza un bastón para apoyarse, debido a una lesión con un arma de fuego en la pierna y lleva un tatuaje de la Santa Muerte, que le cubre la espalda del cuello a la cintura.

Tras la muerte Elideth, la vida de toda su familia se transformó. El señor Gerardo no ha vuelto a su negocio de imprenta, dice vivir para encontrar al asesino de su hija.

“Yo no quiero trabajar ahorita, porque si trabajo no voy a poder andarlo buscando. Ahí me ayudan mis hermanos económicamente y de repente mi sobrina, amigos. Cuando yo nunca había dependido de eso tenía, tengo mi negocio, pero mi negocio está arrumbado”, se sinceró.