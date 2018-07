Hollywood hará película sobre el rescate en cueva de Tailandia

La misión para rescatar 12 niños y su entrenador de futbol en una cueva al norte de Tailandia será llevada al cine por una productora de Hollywood.

El socio-gerente de Pure Flix, Michael Scott, que vive en Tailandia y presenció las operaciones de rescate en Chiang Rai, hizo el anuncio en Twitter.

Pure Flix joins the rest of the world in thanking God for answering prayers for the successful rescue of those trapped in the cave in Thailand.

Managing partner Michael Scott, from his home in Thailand, has been helping at the cave rescue in Chiang Rai the past 4 days. pic.twitter.com/htt1vN9oU1

— Pure Flix (@PureFlix) 10 de julio de 2018