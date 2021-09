Historias de habitantes de Iztapalapa inspiran a artista urbano y las plasma en murales

En Iztapalapa, artistas urbanos se inspiran en las historias de los habitantes para sus creaciones del proyecto de arte muralismo.

Te recomendamos: Plasman en mural de Acapulco rostros de miles de desaparecidos; familiares siguen buscándolos

“Haciendo un mural, coincido con estos vecinos, los veo sentados tomando el sol, cómo se abrazan, cómo la acariciaba él”, dijo Pedro Reyes, Sr. Mickrone, muralista urbano de Iztapalapa, CDMX

Doña Imelda y don Reyes son originarios de la comunidad del salitre en Chucándiro, Michoacán, donde trabajaron durante gran parte de su vida como campesinos.

“Pues vivíamos en el mismo barrio, éramos vecinos, ahí nos conocimos. Desde que nos conocimos, ya no nos dejamos”, enfatizó Imelda Medrano Tena, protagonista de mural urbano en Iztapalapa.

“Aquí doy gracias que nos casamos y aquí nos ven”, insistió Reyes Jacuinde Tena, protagonista de mural urbano.

A los 16 años, tras casarse, se mudaron a la Ciudad de México. Ambos tienen 83 años de edad. Solo se llevan cinco días de diferencia. Doña Imelda cumple años el 18 de mayo y don Reyes, el 23.

“Ya dicen que es diferente, ahorita la familia ya no es como la de antes. Unos buscan pareja y al ratito ya no están con ellos. Gracias a Dios que yo nunca me he separado de él”, refirió Imelda.

Tras un accidente, doña Imelda dejó de caminar.

“Me caí, me quebré este pie, ya no me dejaron levantarme. Mejor me arrimaban al banco y ahí la pasaba. Amanecía y al banco otra vez y pues me tullí”, insistió Imelda. “Yo siempre la camino derecho, no voy pa’ allá y pa’ ca’. Siempre debo tener el cuidado que ella necesita también”, agregó Reyes Jacuinde Tena.

El amor de esta pareja quedó plasmado en una de las obras que forman parte del proyecto de muralismo en Iztapalapa. El artista urbano, Pedro Reyes, conocido como Sr. Mickrone, los retrató en una de las paredes de territorial Santa Catarina, que forma parte de los caminos seguros de esa alcaldía.

“Él es el que está llevando a la señora, la señora se deja llevar de su mano de él. Después de tantos años, sigue habiendo está confianza. Es tratar de mover con el arte, el arte es la función modelo-sentimientos y tener estas emociones compartidas”, reiteró Pedro. “Mientras yo pueda cuidarla, pues, tendré que hacerlo. Si hay algún momento en que no pueda… No me puedo poner a que otra persona la vea”, insistió Reyes Jacuinde. “Me da mucho gusto que se preocupa por mí así como estoy. Estoy yo sentada y él por un lado”, agregó la señora Imelda Medrano.

Con información de Paola Betancourt y Fernando Guerrero

KAH