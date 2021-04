Historiadora denuncia la destrucción de Teotihuacán

La historiadora y guía de turistas, Jane, denunció en redes sociales la destrucción de Teotihuacán porque en el ejido del Oztoyahualco, patrimonio histórico de la humanidad, se está realizando una mega construcción.

Cuando se estaba realizando la entrevista en la zona, los trabajadores de la obra, exigieron que salieran del lugar argumentando que estaban en propiedad privada.

Al acercarse con los encargados de la obra, afirmaron que no conocían al propietario, y que nunca fuimos invitados a entrar al terreno argumentando que no estaban destruyendo el patrimonio histórico.

En unos túneles mostraron los vestigios arqueológicos que encontraron, que son platos prehispánicos y así justificaron los trabajos de construcción.

“Pero ¿no tiene permisos de construcción? No, le mentiría yo, ¿le dieron aviso al INAH de estos vestigios? No. ¿Qué pretenden hacer aquí? Pues posiblemente un centro de diversión o para que venga la gente a ver”, respondió el encargado de la obra.

Acudimos con el Director de la Zona Arqueológica de Teotihuacán, Rogelio Rivero Chong quien nos explicó que se trata de un terreno de 7 Hectáreas. Dijo que las obras fueron suspendidas dos veces y el INAH ya solicitó la intervención del Ministerio Público Federal (MPF).

La zona en construcción se ubica en el polígono B de Teotihuacan, donde se asegura no es permitido construir.

“Él ha seguido construyendo, no ha acatado las restricciones del decreto, ni las suspensiones de obras que el Instituto le ha realizado, ya se vino a presentar aquí, pero más bien vino a reclamar el por qué lo suspendimos. Yo le dije: ‘porque es lo que corresponde, el mencionaba que le habían dicho que le habíamos suspendido porque se llamaba René Monterrubio y no. Se puede usted llamar Juan Pérez, si quiere, no me importa la ley es la ley y el decreto es para todos los que viven en este valle de Teotihuacán. Me da mucha pena que alguien que estuvo en la administración pública que conoce la norma porque si la conoce tenga el descaro de violarla por un Decreto Presidencial publicado en 1988. Teotihuacán está dividido en 3 áreas”, mencionó el Director de la Zona Arqueológica de Teotihuacán.