Historia sismológica de México se analizará con tecnología japonesa

Información sobre cuántos sismos con una magnitud superior a 6.5 grados han ocurrido, así como con qué frecuencia se han presentado en los últimos siglos, es lo que investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) podrán estudiar con un nuevo aparato, proveniente de Japón, conocido como Geoslicer.

“Lo que hace el aparato es penetrar y es como si nos sacara una rebanada de la tierra en la que se preserva prácticamente intacta y nos ayuda a ver, a reconocer ahí si hubo algún evento en el pasado. Mientras que antes en una semana, imagínense, cavando y si entraba o no entraba la retroexcavadora, entonces esto es súper eficiente, o sea nos ayuda a que utilicemos menos recursos porque vamos a estar menos tiempo en campo trabajando y vamos a obtener mucha más información más rápidamente”, añadió María Teresa Ramírez, investigadora del Instituto de Geografía de la UNAM.

Este aparato forma parte del programa de monitoreo que se lleva a cabo en la costa del Pacífico, pero no tiene tecnología GPS, por lo que no es un instrumento de alerta, es decir, no predice cuándo va a ocurrir un nuevo sismo.

Será utilizado para buscar y recuperar muestras de perfiles de suelo con una profundidad de hasta tres metros, de los sismos que ocurrieron hasta tres mil años atrás y tsunamis, para conocer hasta dónde llegó la inundación tierra adentro.

“La prioridad ahora es trabajar en la costa de Guerrero. Desde 1911 no ha ocurrido un evento grande en esta zona, es lo que se le conoce como la brecha sísmica de Guerrero, entonces nuestro objetivo es trabajar en esta zona, ya hay estudios previos, ya trabajé en esta zona años antes, pero ahora tenemos este instrumento que nos facilita mucho el estudio y el reconocimiento de eventos grandes”, destacó María Teresa Ramírez.

Parte de las pruebas obtenidas serán enviadas a dos laboratorios en Estados Unidos que cuentan con la tecnología necesaria para analizarlas.

Se espera que a finales de este año se tengan los primeros resultados del análisis geológico de la zona del Pacífico.

Te puede interesar: Cenapred plantea 3 escenarios catastróficos sobre posibles sismos en CDMX

Con información de Cinthya Marín.

LLH