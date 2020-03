Transforman canción del programa chileno “31 Minutos” en himno feminista

El colectivo chileno denominado ‘Callejeras Autoconvocadas’ transforma la canción del programa 31 Minutos ‘Mi muñeca me habló’ en un himno feminista.

Al rededor de 30 mujeres chilenas se congregaron frente a la Catedral de la Santísima Concepción para interpretar la melodía que pretende llegar a todo el mundo como ocurrió con el performance “Un violador en tu camino”.

“Mi muñeca me habló me dijo lucha, que no se puede repetir lo que pasa en mi país”, así inician los videos que se han hecho virales en redes sociales y que se han vuelto consigna de la ola de protestas feministas por el mundo.

Hace unos meses, un colectivo feminista presentó la canción y el performance “Un violador en tu camino”, el cual se repitió no sólo en Chile, en todo el mundo.

