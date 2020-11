Hillary y Bill Clinton votan por Joe Biden

La exsecretaria de Estado, Hillary Clinton, y su esposo, el expresidente Bill Clinton, emitieron su voto por el exvicepresidente de Estados Unidos y candidato presidencial demócrata, Joe Biden y Kamala Harris.

A trevés de su cuenta de Twitter, Bill Clinton informó que junto con su esposa Hillary votaron por Joe Biden y Kamala Harris, además pidió a los estadounidenses salir a votar.

” Hillary y yo votamos con orgullo por Joe Biden y Kamala Harris. Trabajarán incansablemente para sanar nuestras divisiones y construir un futuro mejor para todos nosotros. Si aún no lo ha hecho, ¡vote hoy!

Hillary and I just proudly cast our ballots for Joe Biden and Kamala Harris. They will work tirelessly to heal our divisions and build a better future for all of us. If you haven’t done so already, vote today! pic.twitter.com/49fSwmlbst

— Bill Clinton (@BillClinton) November 3, 2020

En 2016, la demócrata Hillary Clinton contendió por la presidencia de Estados Unidos contra Donald Trump y recibió casi tres millones de votos más que el republicano, pero fue él quien ganó la presidencia porque logró reunir los 270 votos del Colegio Electoral necesarios para llegar a la Casa Blanca.

En 2016, cuando Trump ganó a la entonces candidata presidencial demócrata, Hillary Clinton, la participación fue del 55.5%.

