Hijos y hermanos de Abril Pérez acuden a declarar al Reclusorio Oriente

Los hijos y hermanos de Abril Pérez Sagaón, quien fue asesinada hace casi tres años cuando viajaba por Circuito Interior, declararon ante un juez la violencia que vivió la mujer por parte de su exesposo Juan Carlos “N”.

Los familiares de Abril Pérez se trasladaron desde Monterrey, Nuevo León, y bajo un amplio dispositivo de seguridad de la Policía de Investigación, se presentaron este viernes a los juzgados del Reclusorio Oriente.

Rindieron su testimonio ante el juez que lleva el proceso en contra dos personas acusadas del feminicidio de la mujer.

“Nos dieron toda la protección; sin embargo, no deja de ser muy estresante sobre todo porque se revictimizaron a los dos niños, hijos de Abril, mi hermana, como ustedes saben y lo hemos reiterado, vivía un círculo de violencia muy particular, muy particular, estuvo como víctima silenciosa durante muchos años, desafortunadamente esta persona le arrebató la vida a través de terceros”, indicó Javier Pérez, hermano de Abril.