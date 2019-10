Hijos despiden, entre lágrimas, a José José durante homenaje en Miami

Con el tema “Lo pasado, pasado” interpretado por un mariachi, comenzó el homenaje al cantante mexicano José José en el Dade Country Auditorium, donde sus hijos se despidieron de él.

Te recomendamos: Familiares y cientos de fans homenajearon a José José en Miami

En el Dade Country Auditorium se realizó el homenaje de José José en Miami.

Sarita, la hija menor, fue la primera en hablar y rompió en llanto antes de agradecer desde el fondo de su corazón a Miami por recordar a su papá

Muchas gracias a todos del fondo de nuestro corazón de toda la familia Sosa Ortiz. Gracias, gracias por recordar a mi papá, por tenerlo en sus corazones, que nunca muera su música, por favor. Gracias por venir, ustedes son nuestra familia, todo Miami. Gracias por recibir a mi papá hace más de 30 años y de ayudarnos a salir adelante, ayudarlo a renacer. Gracias, teníamos que hacer esto por ustedes; no somos nada sin Miami, México y el mundo entero. ¡Que viva el príncipe!”, mencionó Sara Sosa, hija de José José.

En su intervención, Marysol lamentó que la forma en la que se despidió de su padre no haya sido la mejor, luego de más de año y medio de no verlo y la controversia que se suscitó al desconocer el paradero de los restos del Príncipe de la Canción.

Gracias por estar aquí, dice la palabra de Dios, en el salmo 23 versículo 3; confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Yo tuve un hermoso papá, el tiempo que estuve con él me dio lo mejor de él, tuve la dicha de despedirme, no fue de la manera más adecuada definitivamente, pero le agradezco para siempre su herencia para nosotros. Le agradezco para siempre el amor que depositó en nosotros, sus hijos, y para seguir brindándoselo a ustedes. Te amo, te lo vuelvo agradecer, agradezco mucho a Dios el templo que te prestó todo este tiempo, papá, y que en el nombre de Jesús se haga la voluntad de Dios”, indicó Marysol Sosa, hija de José José.