Hijo de migrantes africanos es nombrado Andrés Manuel López Obrador

El hijo recién nacido de una migrante africana fue nombrado Andrés Manuel López Obrador. Los padres del bebé viven en el campamento montado afuera de la estación migratoria Siglo XXI de Tapachula, en Chiapas.

El niño, nacido el pasado 4 de septiembre en el hospital regional de Tapachula, se llama Andrés Manuel López Obrador y sus apellidos son Nsakala Miguelita.

La madre, originaria de la República del Congo, considera que ahora que tiene un hijo mexicano, las autoridades podrían otorgarle el pase de salida y puedan así llegar a Estados Unidos.

En la conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, AMLO fue cuestionado sobre el caso de la migrante africana y dijo que aunque no sabía del caso para él es un orgullo y que era decisión de los padres.

La pareja, compuesta por la madre Cumba y el padre Muanda, ingresó a México y vive dentro del campamento que se ha montado afuera de la estación migratoria Siglo XXI.

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, ha dicho que los migrantes africanos en Chiapas no están confinados y rechazan la condición de refugio, pues desean transitar libremente en México.

En esencia lo que piden estas personas es que México los deje pasar hasta Estados Unidos sin ninguna condición legal, entonces equivaldría a que no haya frontera. Se les ha ofrecido refugio, la condición de refugiados está prevista en la ley, se les han ofrecido diversas formas de visas para que estén legalmente en México, pero no quieren. Los migrantes no están confinados y los cierres que han hechos, son parciales para presionar a la autoridad, pero está funcionando la estación de manera normal”, señaló.