Investigan golpiza a una abuelita en alcaldía Tlalpan, de la CDMX

Autoridades capitalinas investigan la agresión cometida contra una mujer adulta mayor dentro de un domicilio de la alcaldía Tlalpan, cuya imagen se difundió en redes sociales y provocó la indignación de los vecinos de la mujer

Las imágenes en las que Lorenza Reyes, de 95 años de edad era agredida presuntamente por uno de sus hijos, provocaron que por la tarde, varios vecinos llegaran hasta el domicilio localizado en el número 6 de la calle Fuentes Brotantes, de la colonia La Fama, para auxiliar a la anciana.

Antes, familiares de Lorenza acudieron a la casa para llevársela.

“Ahorita ya me llevo ropa, me llevo pañales y me llevo a mi abuelita. El día de hoy a las 10 de la mañana vine, me levanté el pañal, apoyé a otro de sus hijos a bañarla”, explicó Liseth, nieta de mujer golpeada.