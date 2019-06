Hijo de Felipe Calderón desmiente arresto en Texas por posesión de drogas

Luis Felipe Calderón Zavala, hijo del expresidente Felipe Calderón y Margarita Zavala, difundió un mensaje donde desmiente haber sido detenido en Texas por posesión de drogas, como lo reportó Grupo Fórmula.

A través de su cuenta de Instagram publicó un video donde dice:

Me acaban de levantar ahorita en la mañana por una nota que está circulando con supuestos hechos relacionados a mi persona, los cuales aparte de negar rotundamente, quiero decir que esto no es un video para aclarar, porque la mentira no merece aclaración. Esto es un mensaje para mis amigos, seguidores y para todos los que querían saber, mis familiares que sepan que estoy bien. No tengo nada relacionado con estos hechos ni siquiera estoy en Texas. Estoy en mi casa de siempre, que mi mamá la publicó hace mucho tiempo, donde he vivido, des de antes de Los Pinos”.