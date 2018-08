Hijo de Bin Laden se casa con hija de piloto suicida del 9/11

Hamza Bin Laden, hijo del antiguo líder de la red terrorista Al Qaeda Osama Bin Laden, se ha casado con la hija de Mohamed Atta, uno de los suicidas que estrellaron dos aviones contra las Torres Gemelas de Nueva York en el atentado del 11 de septiembre de 2001, según ha informado hoy el diario “The Guardian”.

La unión fue revelada por dos hermanastros de Bin Laden, Ahmad y Hassan al Attas, en una entrevista con el rotativo británico en la que aseguraron que Hamza ha jugado un papel relevante en Al Qaeda y ha expresado deseos de vengar la muerte de su padre, abatido en mayo de 2011 por soldados estadounidenses en Pakistán.

“Hemos escuchado que se ha casado con la hija de Mohammed Atta. No estamos seguros de donde está (Hamza), pero podría estar en Afganistán“, declaró Ahmad al-Attas a “The Guardian”.

Otro de los hijos de Osama Bin Laden, Khalid, murió por los disparos de las fuerzas especiales estadounidenses en la operación que acabó con la vida de su padre, mientras que un tercero, Saad, falleció en un ataque con drones en Afganistán en 2009.

El atentado de las Torres Gemelas, perpetrado por terroristas de esa red, costaron la vida a cerca de 3, 000 personas.

Según “The Guardian”, Hamza Bin Laden es hijo de una de las tres viudas de Osama Bin Laden, Khairiah Sabar.

Esas tres mujeres y varios de sus hijos se refugiaron en Arabia Saudí tras la muerte del antiguo líder de Al Qaeda y mantienen el contacto con la madre de Osama, Alia Ghanem, que en una entrevista con el mismo periódico británico publicada la pasada semana admitió que ha tenido un “vida muy difícil”.

Ghanem describió al exlíder de la red terrorista como un chico “tímido, pero bondadoso”, que en la adolescencia conoció a gente que “le lavó el cerebro”.

MADRE DE BIN LADEN DICE QUE SU HIJO “ERA BUEN CHICO”

La madre del terrorista saudí Osama Bin Laden, Alia Ghanem, ha asegurado que su hijo, autor hace casi 17 años del ataque a las Torres Gemelas de Nueva York, era “muy buen chico” hasta que conoció en la adolescencia a gente “que le lavó el cerebro”.

En una entrevista con el diario británico “The Guardian”, Ghanem reconoció que ha tenido “una vida muy difícil” y describió a Osama como “un chico tímido, pero bondadoso”, que la quería mucho.

“La gente en la universidad le cambió. Se convirtió en una persona totalmente diferente. La verdad es que era un chico muy bueno hasta que conoció a una gente que, cuando tenía 20 años, le lavó el cerebro”, explicó Ghanem en su casa en Yeda (Arabia Saudí), sentada junto a los hermanos de Osama, Ahmad y Hassan, y su segundo marido, Mohammed al-Attas.

“Se podría decir que estaba prácticamente en una secta. Yo le decía que no se juntara con ellos y él nunca me admitía lo que hacían realmente porque me amaba mucho”, añadió la madre.

Bin Laden se radicalizó mientras estudiaba economía en la Universidad Rey Abdulaziz de Yeda, donde conoció a Abdullah Azzam, un miembro de la Hermandad Musulmana que más tarde fue exiliado de Arabia Saudita.

“Nunca podría haberme llegado a imaginar que se convertiría en yihadista. No quería que sucediera nada de esto. ¿Por qué lo tiraría todo por la borda así?”, se preguntó la madre, quien creció en la ciudad siria de Latakia y se trasladó a Arabia Saudita a mitad de la década de 1950.

Alia se divorció del padre de Osama en 1960, tres años después del nacimiento de su primer hijo, y más tarde se casó con Mohammed al-Attas.

Con información de EFE

