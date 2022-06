Hija transgénero de Elon Musk pide cambiar de nombre para cortar vínculos con su padre

Una hija transgénero de Elon Musk, el hombre más rico del mundo, pidió formalmente cambiar su apellido y su género, para romper todos los lazos con su padre, según documentos obtenidos por la agencia de noticias AFP.

“Ya no vivo con mi padre biológico y ya no quiero que me asocien con él de ninguna forma”, escribió la joven en su solicitud presentada al día siguiente de cumplir los 18 años de edad.