Hijas de pareja LGTB recibirán atención médica, tras ganar amparo

Un juez federal concedió un amparo para que unas trillizas, hijas de una pareja de la comunidad LGBT de Nayarit, reciban atención médica en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), mientras se resuelve el proceso para que puedan ser registradas, informó Unión Diversa de Jalisco, organismo civil que acompaña el proceso legal.

A principios de octubre, las hijas de Alma y Adriana nacieron de forma prematura en el Centro Médico de Occidente. Las trabajadoras sociales recomendaron a la pareja realizar el registro de sus tres hijas para continuar la atención, debido a que pasados 30 días, se les cobraría el servicio si no contaban con sus actas de nacimiento.

“Acudieron a tres registros civiles de Guadalajara y les negaron el trámite. Pidieron la negativa por escrito y comenzamos los trámites de amparo”, relató Fascinación Jiménez, presidenta de Unión Diversa Jalisco, quien dijo que al visibilizarse el caso otras dos parejas lesboparentales pidieron asesoría al no poder registrar a sus hijos.

“Una pareja de Tlaquepaque intentó registrar a su hijo en este municipio y en Tlajomulco de Zúñiga, sin éxito. El otro caso sucedió en Guadalajara. Este martes se presentó otro amparo y tenemos un caso de una niña que se registró como hija de madre soltera, donde no hubo problema, pero la madre no gestante, no tiene ningún vínculo legal, si algo le pasara a la madre gestante, su pareja no tiene certeza jurídica sobre la niña, expresó.

A Alma y Adriana les dijeron que era ilegal registrar a las trillizas por ser hijas de dos madres lesbianas, a pesar de presentar su acta de matrimonio. Por esta razón las niñas dejaron de ser atendidas en el IMSS Jalisco al cumplir el mes de nacidas.

La activista por los derechos de la comunidad LGTB lamentó que el problema se presente debido a que el Congreso de Jalisco no ha armonizado el Código Civil con la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 2016 que ordenó modificar la legislación por considerarla discriminatoria.

“Ya acudimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque no pueden violentar los derechos de los niños”, afirmó.

“Las parejas se pueden casar en todo Jalisco, aunque en momentos se han mostrado renuentes, el pretexto es que no les han llegado los formatos actualizados, pero al pedir la negativa por escrito, mágicamente tienen los formatos adecuados y les permiten el matrimonio, lamentó Fascinación Jiménez y agregó que ya se notificó al delegado del IMSS Jalisco para que las niñas reciban las atenciones médicas necesarias en lo que se resuelve el proceso, el cual confió, será positivo.

Unión Diversa Jalisco exigió al Congreso de Jalisco las modificaciones a su Código Civil, respetando la Constitución mexicana, los tratados internacionales y los derechos humanos.

Con información de Notimex.

