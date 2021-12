“Teníamos mucha esperanza, porque abría los ojos”, afirmó Maru Plascencia, hija de Carmen Salinas

María Eugenia Plascencia, hija de la primera actriz Carmen Salinas, dio a FOROtv sus primeras declaraciones tras el lamentable fallecimiento. Afirmó que tenían mucha esperanza de que su mamá mejorara pues ya abría los ojos y tenía reflejos, sin embargo la muerte los sorprendió.

“Teníamos muchas esperanzas porque abría los ojos, se le dilató la pupila, tenía reflejos, decíamos que mi mamá iba a salir adelante. Le pedí a la Virgen de Guadalupe que me la despertara”, dijo Maru.

Maru señaló que antes de las 12 de la noche fue a ver a su mamá.

“Sorprendió la muerte, antes de las 11. Fui antes a verla porque me llamó mi sobrina Carmen, que fuera a verla, porque le había bajado la presión, fui a verla y sí se veía muy mal. Le empecé a decir que no se preocupara que íbamos a estar bien que sí quería descansar que lo hiciera, que no se preocupara por nosotros que se fuera con mi tío Chatito, mi hermanito Pedro. Nos salimos y ya estábamos por irnos y nos dieron la mala noticia”, detalló.