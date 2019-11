Hielo del Ártico se redujo a niveles sin precedentes en octubre de 2019

El manto de hielo del Ártico se redujo a niveles sin precedentes durante el pasado mes de octubre, alertó este lunes la Administración Nacional de Océanos y Atmósfera (NOAA, en inglés) de Estados Unidos.

De acuerdo a los datos publicados por esa agencia, la cubierta de hielo en torno al polo norte fue un 32.2 % menor para un mes de octubre que durante el promedio entre los años 1981 y 2010.

En la Antártida la extensión del manto de hielo fue un 1.4 % menor que la media de 1981-2010, la décima más pequeña que se haya documentado.

Además, este fue el segundo octubre más caluroso desde que se inició el registro hace 140 años, con 0.98 grados Celsius, después de 2015.

Según la NOAA, los diez meses de octubre más cálidos han ocurrido desde 2003, y cinco de ellos desde 2015.

La agencia detalló que Europa, África, Oceanía, el Caribe, el Golfo de México y la región de las islas Hawái experimentaron temperaturas que figuran entre las tres más altas que se hayan documentado en un mes de octubre.

El período de enero a octubre pasados fue el más cálido del que se tenga registro en todo el planeta: América del Sur tuvo su tercer septiembre más caluroso superado solo por las temperaturas alcanzadas en 2014 y 2015, y Europa tuvo su octavo septiembre más cálido.

SEE: Map of #October 2019 Global Significant #Climate Events from @NOAANCEIclimate https://t.co/XY4pq3jz1o #StateOfClimate pic.twitter.com/EJiodXTks5

— NOAA (@NOAA) November 18, 2019