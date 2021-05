Hidalgo comenzó vacunación anti COVID a personal médico del sector privado

Después de cuatro meses de haber comenzado la vacunación contra COVID-19 del personal de salud público en Hidalgo, este viernes dio inicio la inmunización de médicos, enfermeros, laboratoristas, terapeutas y odontólogos del sector privado.

Mayra es enfermera en una clínica particular de la ciudad de Pachuca, pese a no atender casos de COVID-19 dio positivo en enero por lo que esperaba con anhelo la vacuna.

“Corremos el riesgo de contagio, yo tuve COVID-19 en enero y pues no supimos ni en donde me contagié, yo no supe, pero como estamos con pacientes todo el tiempo, no solo enfermería también camillería, intendencia y por mucho que trabajemos en un sector privado pues también tenemos derecho a recibir la vacuna como en el sector público”, Mayra Ortega, enfermera del sector privado.