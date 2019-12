Héroe de La Merced; sepultan a joven que murió tras incendio

La actividad comercial en el mercado de La Merced comienza a recuperarse, el gobierno de la Ciudad de México determinó que, si no existe daño estructural, las obras de rehabilitación podrán tardar al menos tres meses, sin embargo, en medio de lo ocurrido, la tragedia llegó a la familia de Lucas Alejandro Pérez Jacobo, de 30 años de edad, uno de los dos fallecidos por descargas eléctricas tras el siniestro.

Lucas Alejandro Pérez Jacobo era el mayor de sus dos hermanos, hace poco se tituló como licenciado en Derecho; en medio del incendio que dejó bastantes afectaciones a los locatarios de La Merced, el joven ingresó a la zona siniestrada para apoyar a su padre, dueño de un local de tortillas en la zona de comida, una descarga eléctrica lo mató.

Me faltaban como tres charolas cuando llegaron unos compañeros y nos pidieron apoyo, sacamos más de 20 extintores, salchichas grandes para combatir el incendio”, relató Francisco Pérez Rodríguez, padre de Lucas Alejandro.

Me percato y por mi otro hijo me dice: ‘papá, Lucas está tirado’, y lo veo y sí ya estaba mi hijo convulsionándose, ya no se movía; me metí para sacarlo y me botó la luz, me tiró, me quemó parte de la espalda, me quedé ahí y mi otro hijo alcanzó a jalarme y eso fue lo que a mí me ayudó, sino hubiéramos muerto los dos electrocutados”, agregó Francisco.