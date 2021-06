Heridos por desplome en Línea 12 del Metro CDMX avanzan en su recuperación

A un mes del accidente en la Línea 12 del Metro de la CDMX que dejó 26 muertos y casi un centenar de personas lesionadas, aún hay personas heridas que continúan su recuperación en diferentes hospitales.

Sergio René Alvarado Hernández llegó hace un mes al Hospital General de Xoco con múltiples fracturas. Su pronóstico era reservado, fue uno de los heridos tras el accidente en la Línea 12 del Metro. este jueves se cumple un mes del accidente y, según sus familiares, su salud ha mejorado.

“Está evolucionando bien, ya fue operado de sus costillas, fue operado de su columna, que se tuvo que suspender porque no alcanzaba a oxigenar, hasta ahorita nos ha ido bien, ellos han proporcionado todo el material, ha estado bien atendido, eso es lo que pedimos, que no nos dejen solos, que nos sigan apoyando como hasta ahorita, todavía no tiene fecha de salida porque le falta una operación más que es de su brazo derecho. Son todavía cuatro fracturas las que tiene”, dijo Sonia Alvarado, familiar de paciente.