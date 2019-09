Reporta CDMX 26 heridos durante macrosimulacro 2019

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, informó en conferencia de prensa que hubo 26 lesionados durante los desalojos por el macrosimulacro 2019 que se realizó este jueves 19 de septiembre, jornada en que se conmemoran los sismos de 1985 y 2017.

Sin embargo, Olivia López Arellano, secretaria de Salud de la Ciudad de México, precisó en sesión de preguntas y respuestas, que solo 3 personas resultaron heridas.

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX, también informó que algunos inmuebles del Centro Histórico se desalojaron hasta en 5 minutos, que es demasiado tiempo. Señaló que es muy importante reforzar la difusión de estas prácticas para mejorar los protocolos y el tiempo de respuesta. Recomendó que si se encuentran por arriba de un segundo piso, es mejor que ubiquen las zonas de seguridad al interior del inmueble.

La jefa de Gobierno adelantó que podrían instrumentar los simulacros en la Ciudad de México, cada tres meses.

El objetivo no es sólo decir que todo estuvo muy bien, sino ver aquellos temas en donde tuvimos fallas y podemos corregir, no sólo en el gobierno, sino en escuelas y edificios públicos y privados. Entonces estamos considerando poder hacer simulacros cada tres meses, no se trata de alarmar, pero si tener mucha mayor prevención”.