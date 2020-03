En Tabasco, Pemex compró Heparina sódica contaminada a presunto proveedor y no a farmacéutica

Una factura de venta de Heparina sódica demuestra que Petróleos Mexicanos (Pemex) compró el medicamento contaminado utilizado en el hospital de Villahermosa, Tabasco, a un presunto proveedor y no la farmacéutica.

Te recomendamos: AMLO asegura que investigan muertes en hospital de Pemex de Villahermosa

El martes pasado, Aracely García trasladó a su esposo Javier Acosta Gil, desde Frontera, Tabasco, al Hospital Regional de Pemex, en Villahermosa, ocho días antes recibió durante su sesión de hemodiálisis, heparina sódica contaminada, ahora se encuentra en terapia intensiva.

A mi esposo le dio un pre infarto. De ahí me lo entubaron, lo metieron ahorita a terapia intensiva, mis hijos cómo van a quedar huérfanos nada más por esta pinche negligencia del director”, afirmó Aracely.

Este viernes murió un octavo paciente de hemodiálisis, según el registro proporcionado por los familiares de las víctimas. Se trata de Feliciano Sánchez Osorio, de 64 años de edad, trabajador jubilado de Pemex. Estaba en el área de terapia intensiva, desde hace cuatro días.

Le trajeron una máquina según dicen ellos, que está nueva la máquina, pero ya demasiado tarde. Aguanto todavía la máquina, pero no nos dieron esperanza de nada, aquí mi esposo como dice fue que lo envenenaron”, enfatizó Elodia Hernández Félix, esposa de paciente infectado en el Hospital de Pemex, en Villahermosa.

Nos dieron la noticia de que él ya había fallecido a las 6:15 de la mañana. El lunes ya lo sacamos de la casa en la madrugada, era un dolor intenso que el mismo decía que ya no lo aguantaba”, señaló José Feliciano Sánchez Hernández, hijo de la víctima.

Doña Elodia y sus hijos acusaron ante la Fiscalía Estatal de Negligencia a Médicos y Directivos del Hospital Regional de Pemex por la muerte de su esposo, denuncian que a los pacientes se les suministró heparina sódica de dudosa procedencia.

En un comunicado, la farmacéutica PiSA informó que la heparina sódica que se suministró en el hospital no fue fabricada ni distribuida por sus laboratorios.

También reveló que Pemex compró ese medicamento a una persona identificada como José Roche Pérez.

En páginas de internet, esta persona, ingeniero industrial químico, se promociona como representante de ventas de gobierno y privado de diversos laboratorios.

En una factura de venta de Heparina sódica que entregó a Pemex con fecha 24 de septiembre del 2019, registra como domicilio la calle Antonio Rullan Ferrer número 208- a, en la colonia municipalidad de Villahermosa, aquí no existe ninguna empresa proveedora de farmacéuticos, se trata de una casa semiabandonada, donde nadie responde.

Derechohabientes de Pemex denuncian que en el hospital utilizaban medicamentos “patito”, comprados en el mercado negro.

Rubén Balmaña, en julio pasado fue a Palacio Nacional a denunciar esta situación.

Quien va a dar la cara de proveedores si no hay proveedores, lo compraron, donde compran ese medicamento barato”, afirmó Rubén Balmaña, derechohabiente hospital regional de Pemex de Villahermosa, Tabasco.

Don Rubén no es el único que ha hecho esta denuncia.

Ellos compran medicamentos, algunos originales y otros a través del mercado negro. Me tomo la fluoxetina y le comento al doctor, oye sabes que me siento un poco rara. Ya los revisó un laboratorio, como ya los llevé, los medicamentos son del mercado negro me dijeron”, concluyó Daniela Delong, paciente del Hospital de Pemex.