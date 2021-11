Henrique Capriles celebra resultado de oposición venezolana en elecciones locales

El opositor de Venezuela, Henrique Capriles, celebró este martes los cómputos obtenidos en las elecciones regionales y locales de este domingo, y los catalogó como “el mejor resultado”, en términos municipales, obtenidos por la oposición en los últimos 17 años en comicios de este tipo.

Te recomendamos: Arrasa el chavismo en las elecciones regionales de Venezuela

El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó ayer que de 23 estados en disputa en las elecciones regionales, 21 ya tienen resultados definitivos y en 18 de ellos ganó el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Además, indicó que el PSUV también ganó en los comicios locales al imponerse en 205 alcaldías de las 322 que ya tienen resultados confirmados, de un total de 335 municipios que componen el país.

Al respecto, Capriles aseguró que, hasta el domingo, la oposición no tenía “más de 30 alcaldías”, y que luego de estos comicios, las llamadas “fuerzas democráticas” obtuvieron 117 municipios.

“Este es, en término de municipios, el mejor resultado que ha obtenido la oposición en los últimos 17 años”, afirmó el líder opositor tras recordar que en las elecciones de 2004, el grupo opositor obtuvo la victoria en 71 Gobiernos locales.

A su juicio, este resultado demuestra que “aquí el gran derrotado el día domingo es el madurismo”, y que las nuevas alcaldías contribuyen en la estrategia de “ir recuperando institucionalidad”.

“Hay una renovación clara dada por el pueblo de liderazgo. La gente pide renovación y ahí (en los nuevos alcaldes) tienen un ejemplo de renovación. Además, con el mejor mandato, porque quién los puso allí. No los puso un jefe de partido, no los puso alguien que está en el poder, no los puso una cúpula, los puso el pueblo”, dijo.

Capriles añadió que este resultado implica “la reconexión con la política” e insistió en la necesidad de “articular, desde las alcaldías, una gran fuerza social”.

Además, se refirió a las fracturas entre los adversarios a Nicolás Maduro y propuso la creación de “un gran consejo federal” de todos los opositores electos para “reunificar a la oposición”.

“La oposición sin duda va a tener que dar su discusión a lo interno, sin mezquindades, sin prejuicios. Yo creo que debería venir, es una idea que tengo, ojalá que con todos los electos se pueda hacer un gran consejo federal de todas las fuerzas democráticas”, sugirió.

El dirigente insistió en que “hoy nadie es dueño de la oposición”, y que es necesario “reorganizar a todos los factores democráticos del país” y “buscar acuerdos”.

Con información de EFE

Rar