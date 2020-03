Patricia celebra su cumpleaños y muere dos días después por hemodiálisis contaminada en Tabasco

Patricia Jiménez Marín cumplió 54 años de edad el domingo pasado y este martes murió, tras recibir una hemodiálisis con medicamento contaminado, en el Hospital Regional de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Villahermosa, Tabasco.

La pasamos muy contentos, muy bonito, mi mamá muy radiante con su mirada, una mujer que todavía tenía la oportunidad de seguir aquí, en este mundo, pero lamentablemente por la negligencia que Petróleos Mexicanos ya no”, dijo Adolfo Palacios, hijo de Patricia.

Desde hace cuatro años, Patricia acudía a ese hospital tres veces a la semana, a recibir terapia de hemodiálisis. El pasado 27 de febrero, médicos y enfermeras aplicaron heparina sódica, del lote C18E881, a más de 70 pacientes, lo que provocó una reacción adversa a su salud.

Quiero decirle, a las autoridades que se pongan las manos en el corazón porque el día de hoy se llevaron a mi mamá que no me la van a devolver. Ya no voy a tener quien me abrace, quien me haga la oración antes de irme al trabajo”, narró Adolfo.

Según familiares, en los últimos tres días han fallecido por lo menos tres pacientes: María Soledad González Magaña, Magnolia Carrillo y Patricia Jiménez Marín, aunque Pemex solo reconoce oficialmente la muerte de un trabajador y un segundo paciente e informó que detectó el desarrollo de la bacteria “klebsiella spp” en los cultivos de la heparina contaminada.

La heparina sódica es una sustancia que se usa para evitar la coagulación de la sangre en tratamientos de hemodiálisis. Está considerada dentro de la lista de medicamentos de alto riesgo y debe resguardarse bajo medidas de refrigeración y de esterilidad.

La responsabilidad de asegurar que los medicamentos cumplen con calidad identidad y eficacia y sobretodo seguridad, va de la mano de una entidad que depende de la Secretaría de salud que se llama Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, (Cofepris). Tiene que hacer los estudios pertinentes acerca de los lotes de producción de este medicamento”, dijo Omar Francisco Carrasco Ortega, jefe de Farmacia de la Facultad de Medicina, de la UNAM.

Otros seis pacientes se encuentran en terapia intensiva, uno de ellos es Valdemar García Flores, de 76 años de edad, se encuentra grave.

Al parecer era una bacteria pero en sí, no sabemos si fue la heparina o son las máquinas que no le dan mantenimiento como deberían, pues resulta que le ponen un catéter. ¿cómo va a hacer posible que le colocaron un catéter y se les fue hacia arriba? De la mañana que me dijo que le iban a cambiar el catéter a esta hora para que él reciba su sesión no lo han hecho. Es jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, son cinco días, que el cuerpo ya ésta intoxicado, realmente es preocupante, porque que podemos esperar. No habla, está así directo, con los ojos abiertos”, detalló María Guadalupe García, familiar del paciente infectado.

Una veintena más de pacientes infectados en la hemodiálisis están el área de urgencias ante la falta de camas.

Mi esposo ésta ingresado aquí desde el viernes a la una y media de la mañana. Nos fuimos como a las 7 de la noche, pero volvimos a regresar el sábado a las 11 y media de la mañana y es hasta ahorita que estamos aquí batallando”, afirmó Ulda Antonio Enriquez, familiar de paciente. Mi esposo salió perjudicado en eso de las heparinas que pusieron caducadas. Cuatro años tiene que ésta tomando la hemodiálisis, ayer, le tocaba que se la hicieron, no se la hicieron, ahí ésta mi esposo todo hinchado en urgencias”, insistió la señora Margarita Aquino Martínez.

El Hospital Regional suspendió el servicio de hemodiálisis a todos sus pacientes. Y el director José Luis Oramas, quien en las reuniones con familiares afectados apareció con un traje de aislamiento antivirus, colocó personal de seguridad en las puertas para evitar el ingreso de los medios de comunicación. También ordenó cerrar con candado el acceso al área de urgencias.

Hasta ahorita, no nos ha dicho el director que cosa es, que bacteria es, por qué. Porque no da la cara, porque no nos habla bien el director nos trae para allá y para acá y nada en concreto”, concluyó Ulda Antonio.

Con información de Fátima Monterrosa, Fernando Guillén y Farah Reachi

