Gobernadores del PAN apoyan a Héctor Larios para presidir el partido

Ocho de los doce gobernadores en funciones emanados del Partido Acción Nacional (PAN) y uno electo anunciaron que impulsarán la candidatura de Héctor Larios para ocupar la presidencia nacional del partido, y la de Rafael Moreno Valle, como secretario general, una vez que sea abierta la convocatoria para sustituir a Damián Zepeda, quien dejó el cargo para convertirse en el próximo coordinador de los senadores del blanquiazul.

Una fórmula que, dijeron, busca renovar al Partido Acción Nacional, lograr que sea una alternativa fuerte, que represente a todos los gobiernos y que sea incluyente.

“Tiene que ser un llamado a romper la continuidad, en el PAN hay una fuerte convicción de que hemos venido en un proceso de deterioro constante y que si no nos ponemos atentos esto puede terminar con la propia vida del partido”, señaló el hoy senador Héctor Larios.

Esta fórmula, señaló Larios, busca a todos aquellos que de manera voluntaria dejaron el partido. “Nuestra máxima es nunca más nadie gana todo y los demás pierden todo, ésa debe ser una premisa absoluta”, advirtió.

Rafael Moreno Valle dijo que les preocupa los resultados electorales en donde el PAN tuvo, en la elección presidencial, menos votos porcentuales que en la elección del 2012, a pesar del crecimiento del padrón.

“Queremos un PAN unido donde quepan todos, donde el padrón no esté secuestrando, en donde el que quiera ser militante lo pueda ser, donde haya transparencia, hoy sabemos que hay llamadas telefónicas que se hacen a nombre del candidato de la continuidad a panistas, cuando el resto de los panistas no sabemos quiénes están o no el padrón, por eso estamos aquí para anunciar esta fórmula y para buscar un cambio profundo en el Partido Acción Nacional”, apuntaló Moreno Valle.

El gobernador de Tamaulipas, Francisco Garcia Cabeza de Vaca, dijo que ésta no es la fórmula de los gobernadores, sino la de los panistas que ven en Héctor Larios y Rafael Moreno Valle la opción que requiere el partido.

Respaldó esta propuesta Roberto Gil Zuarth, quien había expresado, intención de competir por la dirigencia de Acción Nacional.

Sobre la designación de Damián Zepeda como Coordinador de los Senadores, Héctor Larios, respondió, que muchas de las fracturas que hoy tiene su partido son porque no se respetaron las reglas.

En el anuncio estuvieron, además, los gobernadores de Aguascalientes, Martín Orozco; Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis; de Puebla, Tony Gali; de Durango, José Rosas Aispuro; de Querétaro, Francisco Domínguez, de Nayarit, Antonio Echevarría; de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, y el mandatario electo de Yucatán, Mauricio Vila.

No asistieron a este anuncio los mandatarios de Chihuahua, Javier Corral; Guanajuato, Miguel Márquez; Baja California, Francisco Arturo Vega de Lamadrid, y Veracruz, Miguel Ángel Yunes.

(Con información de Guadalupe Madrigal)

tfo