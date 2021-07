‘He sufrido bastante’, dice madre hondureña tras reencontrarse con su bebé abandonado en México

La joven madre hondureña de un bebé de dos años encontrado abandonado y semidesnudo en una apartada carretera de México, lo recibió feliz el viernes y con la promesa de no permitir que siga de nuevo la peligrosa ruta hacia Estados Unidos que toman miles migrantes huyendo de la violencia y la pobreza.

Lorena García, una campesina de 23 años, abrazó emocionada a su hijo Wilder en la norteña ciudad San Pedro Sula, a donde arribó el menor en un avión procedente de México luego de casi 20 días bajo custodia de las autoridades tras haber sido hallado, solo y llorando, junto a un camión de carga abandonado en una despoblada vía del estado Veracruz.

“Estoy feliz de ver de nuevo a Wilder. He sufrido bastante con lo que pasó. A mi niño ya no lo dejo irse, no lo pongo más en riesgo”, dijo a Reuters en una entrevista telefónica la mujer que viajó seis horas desde su poblado en una zona montañosa en el occidente de Honduras para recibir al menor.