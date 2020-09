Hazaña de ciudadanos conseguir 2 millones de firmas para consulta: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) calificó como una hazaña ciudadana, que voluntarios consiguieron en 10 días más de 2 millones de firmas para solicitar la consulta ciudadana en donde se pregunte a la gente si quiere llevar a juicio o no, a los expresidentes de México.

Te recomendamos: Recolectan firmas de consulta para juzgar a expresidentes de México

“Fue una hazaña de los ciudadanos el conseguir en 10 días más de 2 millones de firmas, pero no fue un partido político, no fue una organización social, fue un agrupamiento de ciudadanos que se organizan y destinan todo su tiempo, no duermen y convocan a otros ciudadanos y logran reunir más de 2 millones de firmas en 10 días y todavía el 15 estaban agotados. Me enteré y estaban llamando a otros ciudadanos que fueran a ayudarles porque se tienen las firmas y había que foliarlas y faltaban manos y llegó la gente y lo lograron”, relató AMLO.