‘Hay una gran oportunidad’: Delfina Gómez no descarta contender por gubernatura de Edomex

La secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, aceptó que podría estar interesada en contender por la candidatura interna de Morena a la gubernatura del Estado de México.

Te recomendamos: Delfina Gómez rechaza hablar sobre multa de más de 4 mdp a Morena

Al hablar con diversos medios en la ruta de vuelo hacia Villahermosa, donde acompañará al presidente a la inauguración de la refinería “Olmeca “, respondió así sobre esta contienda que se desarrollará en el Estado de México en 2023.

Reportera: “¿No se descarta?

“No, yo creo que hay una gran oportunidad de poder participar en lo que tanto queremos, que es apoyar a la gente, tener un cambio diferente a lo que es nuestro estado, pero también me fascina, este es mi campo, hay texcocanos, pero también tenemos en otros municipios, afortunadamente, me da mucho gusto que los compañeros que pueden ser, ahora sí que tenemos cartas”, dijo Delfina Gómez, secretaria de Educación Pública.

Por otro lado, reveló que les ha pedido a las autoridades educativas de diversos estados que no cierren las aulas y que mantengan abiertas las clases, ya que las escuelas son lugares seguros para los niños ante el incremento de contagios de COVID-19.

“Pedimos que todavía terminen este ciclo escolar, platicamos con algunos estados que, efectivamente, ya tenían la intención de cerrar, que no es el momento, porque sí hay aprendizajes que estamos preocupados porque no se han cubierto, y hay algunos niños que no se han presentado a las escuelas, si ahorita hacemos eso como instituciones estamos fomentando que se acrecente lo que tanto estamos preocupándonos”, indicó Delfina Gómez, secretaria de Educación Pública.